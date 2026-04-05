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El Hospital SAMIC de El Calafate activó un protocólo de bioseguridad tras confirmarse la presencia de chinches en salas de pediatría y del área prequirúrgica. Se estima que los insectos el ingresaron al hospital de manera externa, a través de pertenencias personales. Si bien el hallazgo generó versiones cruzadas, el nosocomio sacó un comunicado oficial aclarando el estado de situación.

Según el diario local Ahora Calafate, el día jueves un paciente internado reportó lesiones que parecían picaduras. Fue en ese momento que el área de enfermería dio aviso al equipo médico.

Posteriormente se realizó una inspección detalla en el área del hospital y se confirmó la presencia de chinches en la estructura de madera de un sillón dentro de una de las habitaciones.

En ese momento, el hospital tenía una baja ocupación, con solo siete pacientes internados. Dos de ellos del área de pediatría y otros dos prequirúrgicos fueron trasladados a otros sectores del hospital, mientras que el personal fue reubicado temporalmente.

Inmediatamente se realizó una fumigación integral del sector afectado, y con fines preventivos, también al resto del ala.

A su vez, se decidió retirar los sillones que se encontraban en cada una de las habitaciones, ya que este tipo de mobiliario es el único susceptible de alojar estos insectos dentro de las salas.

También se llevó adelante un proceso de limpieza profunda para garantizar la eliminación de cualquier rastro biológico, que incluyó el lavado de ropa hospitalaria a altas temperaturas (60°C) y su planchado industrial.

El día domingo está prevista la evaluación final por parte de la empresa de fumigación, con el objetivo de certificar que el área se encuentra en condiciones óptimas para retomar su funcionamiento habitual. Desde la institución remarcaron que el episodio fue contenido rápidamente y que no representa un riesgo generalizado. También se emitió un comunicado oficial. Comunicado oficial