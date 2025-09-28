Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por por fuertes vientos que rige para gran parte de la provincia de Santa Cruz. El área está siendo afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h. Los principales zonas afectadas son Meseta de Corpen Aike – Meseta de Güer Aike – Meseta de Lago Argentino.

¿Hasta cuando durará la alerta?

Según los reportes del Servicio Meterologico Nacional (SMN) mañana lunes continuará el viento durante la mañana y tarde. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Mermando los vientos recién por la noche del lunes.

Recomendaciones emitidas por Servicios Públicos Sociedad del Estado

Con el objetivo de asegurar un suministro de energía más estable y prevenir inconvenientes, se emiten las siguientes recomendaciones:

Evitar el tránsito en áreas de alerta: Es crucial tomar todas las precauciones para evitar accidentes.

Es crucial tomar todas las precauciones para evitar accidentes. Mantener distancia de conductores eléctricos: No utilices escaleras, varillas metálicas u otros elementos cerca de conductores eléctricos aéreos para solucionar problemas relacionados con el suministro energético.

No utilices escaleras, varillas metálicas u otros elementos cerca de conductores eléctricos aéreos para solucionar problemas relacionados con el suministro energético. Reportar postes dañados: Si te encuentras con postes quebrados o caídos, no te acerques y comunícate con los números de emergencia oficiales.

Si te encuentras con postes quebrados o caídos, no te acerques y comunícate con los números de emergencia oficiales. Desconectar electrodomésticos no esenciales: Apagar y desconectar electrodomésticos y dispositivos innecesarios para reducir la carga en la red eléctrica, minimizar el riesgo de sobrecarga.

Apagar y desconectar electrodomésticos y dispositivos innecesarios para reducir la carga en la red eléctrica, minimizar el riesgo de sobrecarga. Evitar dispositivos de alto consumo: Durante estas condiciones, es recomendable no utilizar equipos de alto consumo, como calentadores eléctricos o secadores de cabello, para aliviar la presión en la red.

Durante estas condiciones, es recomendable no utilizar equipos de alto consumo, como calentadores eléctricos o secadores de cabello, para aliviar la presión en la red. Cargar dispositivos electrónicos: Aprovecha la energía disponible para cargar teléfonos, tabletas, asegurando la comunicación en caso de cortes de energía.

Aprovecha la energía disponible para cargar teléfonos, tabletas, asegurando la comunicación en caso de cortes de energía. Cuidado con cables y alargadores: Verifica que los cables y alargadores estén bien asegurados y en buen estado, evitando el uso de cables dañados.

Verifica que los cables y alargadores estén bien asegurados y en buen estado, evitando el uso de cables dañados. Bajar térmicas ante cortes de servicio: En caso de un corte de energía, recuerda bajar la térmica y tener instalado un protector de energía de alta y baja.

En caso de un corte de energía, recuerda bajar la térmica y tener instalado un protector de energía de alta y baja. Mantenerse informado: Acceda a sitios oficiales y realizar los reclamos correspondientes en los contactos de cada localidad. La página de SPSE es https://spse.ar/contactos