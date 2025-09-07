Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta frase sintetiza el pasado y el presente de nuestro querido Colegio de Escribanos de Santa Cruz de la Provincia de Santa Cruz fundado el 7 de setiembre de 1973, y que hoy cumple su Quincuagésimo Segundo Aniversario. Esta Institución de profundo arraigo en la comunidad, presente en diferentes lugares de la provincia, es la obra de unos pioneros, los primeros Notarios de esta Provincia que con un compromiso social, y preocupados por ofrecer a las comunidades seguridad jurídica. Los fundadores han realizado una tarea esforzada y difícil poniendo todo lo necesario para ofrecer el mejor servicio. Esto no ha cambiado, quienes nos desempeñamos en esta noble función continuamos con el desafío de actualizarnos, de incorporar las nuevas tecnologías, de trabajar en conjunto con las autoridades provinciales, municipales, para lograr los mejores resultados para los usuarios del servicio notarial.

Somos conscientes de los profundos cambios que nos toca atravesar y lo hacemos enfrentando todos los retos. Compartimos la íntima convicción de saber que el Colegio de Escribanos, es y seguirá siendo un eje central de la actividad notarial, el órgano que nos une, contiene y representa, y el espacio que nos permite cumplir con nuestro deber de ser un servicio accesible y eficiente. En este nuevo aniversario El Colegio de Escribanos de Santa Cruz agradece a toda la comunidad santacruceña el permanente acompañamiento y confianza.

*Feliz Aniversario Colegio de Escribanos de Santa Cruz