En medio del prolongado conflicto por la ocupación del hotel La Aldea en El Chaltén, un nuevo episodio generó preocupación entre las familias que habitan el lugar. Un hombre mayor de edad fue apartado del edificio por orden judicial tras ser denunciado por un presunto caso de grooming que involucra a una menor.

El hecho trascendió en medios de la localidad de El Calafate, donde se indicó que el acusado habría mantenido contacto con la menor a través de mensajes de WhatsApp, en los que le habría realizado propuestas de carácter sexual. A partir de la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes y la Justicia intervino de manera inmediata.

Carlos Albarracin, juez de El Calafate.

El juez Carlos Albarracín, titular del Juzgado de Instrucción Nº1 en lo Penal y del Menor de El Calafate dispuso una medida de restricción, pero debido a que tanto el acusado como la presunta víctima residen en el mismo inmueble —ocupado desde el año 2020—, resolvió excluir al hombre del lugar mientras avanza la investigación.

El caso se da en un contexto complejo para las más de 100 personas que actualmente viven en el hotel La Aldea, propiedad de la familia Kirchner, cuya ocupación se mantiene desde hace varios años en el marco de la crisis habitacional que atraviesa la localidad cordillerana. En paralelo, continúa el proceso judicial vinculado al pedido de desalojo, con plazos que generan incertidumbre entre las familias.

Este nuevo episodio suma tensión a una situación ya delicada, en la que conviven problemáticas sociales, legales y de seguridad, mientras la comunidad espera definiciones de fondo sobre el futuro del predio y de quienes lo habitan. (Con fuente de Ahora Calafate y Señal Calafate).