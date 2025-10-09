Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una delegación de estudiantes del Centro de Educativo de Formación y Actualización Profesional de Río Gallegos partieron este jueves hacia Cerro Moro, proyecto minero ubicado al suroeste de Puerto Deseado, donde durante 14 días realizarán sus prácticas.

La directora general de Formación Profesional del Consejo Provincial de Educación, profesora Nora Seco, explicó a La Opinión Austral: “Es un ciclo de formación integral para el trabajo. Son 22 varones y 14 mujeres que emprenden viaje a Cerro Moro, también desde Las Heras está saliendo otro grupo y se van a juntar todos en la minera. Estuvieron tres meses preparándose con personal de CAMICRUZ, esta es la concreción de sus prácticas profesionalizantes”.

Seco destacó que se trata de “una política educativa en la cual se mira la necesidad real por eso se llama Ciclo Integral del Trabajo, se unen las empresas que necesitan mano de obra calificada y el Consejo Provincial de Educación que otorga la certificación oficial”.

Asimismo, haciendo mención a la ley 90/10, que establece que el 90% de la mano de obra en proyectos debe ser santacruceña y el 10% restante de otras jurisdicciones, manifestó: “Es una línea de acción para que los santacruceños puedan ingresar al mundo laboral”.

En tanto que Emilio Zabala, uno de los estudiantes, expresó: “Estamos muy contentos y satisfechos de poder lograr la práctica. Vamos a nutrirnos un poco más de experiencia”.

En cuanto a la posibilidad de inserción laboral, señaló: “Es lo que esperamos sobre todo por la necesidad de trabajo que tenemos”.

Orgullo

Por su parte, Gisela Martínez, candidata a diputada nacional, manifestó a La Opinión Austral que “para la provincia significa un orgullo muy grande que tantos chicos puedan hacer sus prácticas después de tantos meses capacitándose. Esto es en consonancia de un incentivo del Consejo Provincial de Educación de demostrar que el 90/10 en el trabajo local es un hecho y es hacia donde estamos apuntando“.

“Es un gran logro y queremos establecerlo a lo largo del tiempo. Vamos a seguir formando jóvenes para que la Santa Cruz que queremos, siga creciendo”, aseguró.

Por otro lado, lamentó el escenario que se presenta en el Tribunal Superior de Justicia: “Evidentemente hay cuestiones políticas que están atravesando al Poder Judicial, debería ser totalmente independiente. La reincorporación del Dr. Sosa debería ser tomada de otra manera, es una reparación histórica, es lamentable lo que está sucediendo. No vamos a permitir que la Justicia sea avasallada por absolutamente nadie”.

Para finalizar, faltando poco más de dos semanas para las Elecciones Legislativas, agregó “llamo a toda la comunidad a votar, más allá de la intención política que tenga cada uno, es nuestro derecho y nuestra obligación ir a votar y está en nuestras manos el futuro de Santa Cruz“.