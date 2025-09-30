Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intenso temporal de viento continúa afectando toda Santa Cruz. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes la provincia atraviesa una alerta amarilla debido a ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Lamentablemente, el mal clima persistirá y se intensificará el 1° de octubre, con vendavales y lluvias fuertes.

Alerta por viento

El Sistema de Alerta Temprana del organismo indica que para mañana se esperan alertas de nivel amarillo y naranja en distintos sectores de Santa Cruz. Los departamentos de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike registrarán vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas capaces de rebasar los 90 km/h.

La situación más complicada se dará en los departamentos de Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Magallanes, donde se prevén vientos del sector oeste de 60 a 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 120 km/h. Este fenómeno también afectará el sur de Chubut.

Alerta por lluvia

El SMN emitió además una advertencia amarilla por lluvias persistentes para este miércoles, que impactará en las cordilleras de Lago Buenos Aires, Río Chico, Güer Aike y Lago Argentino, así como en las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, y la costa de Güer Aike.

¿Hasta cuándo seguirá el mal clima?

El SMN anticipa que el jueves volverán a registrarse alertas amarillas por lluvias en las cordilleras de Lago Buenos Aires y Río Chico, y por intensos vientos en los departamentos de Lago Buenos Aires, Río Chico y Deseado, así como en la meseta de Magallanes. En ese marco, habrá que estar atentos al pronóstico para ver si el clima mejora a lo largo de la semana.

Qué significa alerta amarilla y naranja Una nivel amarillo indica situaciones con capacidad de daño y riesgo de interrupción temporal de actividades cotidianas. Por su parte, uno naranja representa fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

¿Qué precauciones tomar?

Ante intensos vientos

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Buscá un lugar seguro bajo techo.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Ante persistentes lluvias

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.