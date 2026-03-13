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El Gobierno provincial, mediante la Casa de Santa Cruz, participó de un espacio de trabajo con la Secretaría de Cultura de la Nación para diseñar la agenda pública para el presente año.

Participaron el director de la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, Octavio Bence, acompañado por María Paz Villeco. En representación de la Casa de Santa Cruz estuvieron presentes la directora de la institución, Agustina Aguiar, y la jefa del Departamento de Turismo y Cultura Valentina García Stur.

Nación – Provincia

Durante el encuentro se dialogó sobre posibles líneas de trabajo conjunto entre la provincia de Santa Cruz y la Secretaría de Cultura de la Nación, así como también sobre la participación de la Casa de Santa Cruz en distintas iniciativas y eventos impulsados por el organismo nacional.

En este marco, se evaluó la posibilidad de utilizar espacios culturales de la Nación para el desarrollo de actividades conjuntas, con el objetivo de visibilizar y promover el trabajo de artistas, gestores y actores culturales santacruceños en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, se comenzaron a delinear acciones para la agenda cultural 2026, orientadas a fortalecer la cooperación institucional y ampliar las oportunidades de participación para el sector cultural de Santa Cruz tanto en el ámbito porteño como en el resto del país.

Al respecto, la directora del organismo provincial en CABA, Agustina Aguiar, destacó la importancia del encuentro y señaló: “Este tipo de espacios de diálogo con la Secretaría de Cultura de la Nación nos permite seguir generando oportunidades para los artistas y gestores culturales de nuestra provincia, fortaleciendo la presencia de Santa Cruz en la agenda cultural de Buenos Aires y promoviendo el intercambio cultural”.