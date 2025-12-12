Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una emotiva ceremonia realizada este viernes en el Auditorio Bet-El de Río Gallegos, la Escuela de Cadetes “Comisario Inspector (R) Eduardo V. Taret” conmemoró un nuevo egreso de la Promoción LXXXII de Oficiales Ayudantes y la V Promoción de Oficiales Subadjutores.

Después de haber culminado su preparación profesional a lo largo de tres años, 65 cadetes serán promovidos este 1° de enero a la jerarquía de Oficial Ayudante, tras concluir satisfactoriamente las Tecnicaturas Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana, Gestión de Siniestros, Criminalística e Investigación Criminal. Asimismo, se propiciará el nombramiento de 9 Oficiales Subadjutores, egresados de la Tecnicatura Superior en Tratamiento Penitenciario, quienes conforman la quinta cohorte del Trayecto Penitenciario.

La ceremonia contó con la presencia de la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; la ministra Secretaría General de la Gobernación, Soledad Boggio; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes; el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Diego Martín Agüero, y el subjefe, comisario general Luis Bordón. También estuvieron la directora del Departamento Escuela de Cadetes, comisario mayor María Valeria Herrera, y la subdirectora, comisario inspector Silvana Vanesa Almendras, junto a otros ministros, superintendentes, funcionarios del gobierno, comandantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad, y familias de los egresados.

En su discurso, la directora del Departamento Escuela de Cadetes, comisario mayor María Valeria Herrera, expresó el inmenso honor de culminar un nuevo ciclo educativo y de poner al servicio de la comunidad santacruceña a estos 65 nuevos servidores públicos. Destacó que, si bien son diferentes en su especialización —incluyendo profesionales en seguridad, bomberos, expertos en criminalística, investigaciones y penitenciarios—, todos convergen en un mismo noble concepto: “Proteger, servir y garantizar el bienestar y la justicia de los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz”.

En detalle, la promoción está integrada por 27 egresados de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana, 10 de la Tecnicatura Superior en Gestión de Siniestros, 9 de la Tecnicatura Superior en Criminalística y 10 de la Tecnicatura Superior en Investigación Criminal.

“Dignifiquen el uniforme”

Por su parte, el jefe de Policía de la Provincia, comisario general Diego Martín Agüero, felicitó a los egresados por culminar con éxito un “riguroso camino de formación”. El jefe de la fuerza destacó el día como una celebración para la institución y un momento que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra dedicada al servicio.

Dirigiéndose a los nuevos oficiales de Policía y del Servicio Penitenciario Provincial, Agüero enfatizó que se convierten en “servidores públicos en la provincia de Santa Cruz, en guardianes de la paz y protectores de nuestra comunidad“. Subrayó que no han elegido una profesión cualquiera, sino una “vocación”, un “llamado del alma, un compromiso por el bien común”.

Agüero remarcó que la función elegida no es para “espíritus débiles”, sino un trabajo que demanda “firmeza y temple, para tomar decisiones” que pueden cambiar una vida en un instante. Aseguró que los oficiales han sido preparados para intervenir con confianza y decisión, para resolver conflictos con sabiduría, aunque advirtió que el verdadero trabajo comienza ahora, fuera de las aulas, donde enfrentarán situaciones duras como el crimen organizado, la inseguridad, o la injerencia del clima.

“Honren el legado, respeten los mandos, dignifiquen el uniforme y trabajen con pasión”. DIEGO AGUERO, JEFE DE POLICÍA DE SANTA CRUZ

Asimismo, resaltó que el trabajo de los oficiales es aún más grande porque implica “construir confianza”, y ser el “puente entre la ley y la ciudadanía”.

Para finalizar, Agüero exhortó a los egresados a levantarse cada día con la convicción de que su trabajo salva vidas, prohibiendo y construyendo un futuro mejor.

“Vayan con la cabeza en alto, el corazón valiente y el espíritu inquebrantable. Honren el legado, respeten los mandos, dignifiquen el uniforme y trabajen con pasión. Santa Cruz los necesita”, manifestó.

En la ceremonia, se entregaron distinciones a los tres mejores promedios generales por orden de mérito, a los promedios más altos de cada tecnicatura, así como a cadetes destacados en espacios curriculares e instrucción policial. También se otorgó un reconocimiento al cadete elegido como Mejor Compañero. El acto concluyó con la entrega formal de despachos y sables, símbolos que certifican el egreso y representan la autoridad, el compromiso ético y la responsabilidad de mando que los flamantes oficiales asumirán en el servicio policial.

Egresados

Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana

Alejandro Andrés Álvarez.

Ismael Fernando Rodríguez.

Carlos Elías García.

Franco Joel Aguilar.

Alberto Exequiel Cárdenas.

Daiana Camila Andrada.

Nicolás Alejandro Rojas.

Bárbara Jazmín Oses.

Martín Esteban Reales.

Exequiel Gonzalo Hueicha.

Alexis Daniel Ávila.

Enzo Sebastián Montero.

Evangelina Angélica Sosa.

Agustina Daniela Alfaro.

Gissela Alexandra Alfaro Gallegos.

Facundo Lionel Pino.

Alex Maximiliano Bordón.

Leandro Alexander Díaz.

Melisa Belén Soto.

María Fernanda Barría.

Emanuel Jesús Godoy.

Micaela Agostina Balmaceda Rivera.

Agustín Alejandro Acuña.

Esteban Daniel Encinas.

Johana Alejandra Marsala.

Tamara Yamila Sandoval.

Luana Loraine Trevotich.

Tecnicatura Superior en Gestión de Siniestros

Sergio Fernando Sánchez Vallejos.

Jesica Amanda Villca.

Micaela Antonella Jurado Flores.

Daina Agustina Encina Subiabre.

Lara Magalí Barros.

Andrés Ezequiel Cabañas.

César Agustín Águilar.

Joaquín Segundo Paz Orellana.

Cristian Ariel Maldonado.

Rodrigo Emanuel Maldonado.

Tecnicatura Superior en Criminalística

Jonathan Aguirre.

Fátima Gisel Ortiz.

Cynthia Alejandra Navarro.

Johana Evelin Montero.

Oriana Rocío Velázquez.

Nahira Avril Rival.

Maximiliano Ezequiel Morales.

Sofía Albamonte.

Matías Lefian Leal.

Tecnicatura Superior en Investigación Criminal

Shakira Amira Cortes.

Candela Beatriz Aguiar.

Constanza Iara Vera.

Paula Villalonga.

Melani Celeste Contreras.

Emiliano Agustín Zambrano Rodríguez.

Alan Gonzalo Saravia.

Estefanía Soledad García.

Nahir Elizabeth García.

Enzo Tiziano Neira.