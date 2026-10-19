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La Escuela Provincial de Danzas, institución dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura de Santa Cruz, obtuvo una distinción histórica en un certamen nacional de malambo.

El conjunto integrado por Joel Barrientos, Luciano Paso, Carlos Lauquen y Lucas Rodríguez se quedó con el tercer puesto en la categoría Conjunto de Malambo Mayor Masculino, durante la 8.ª edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, realizada en Tanti, Córdoba.

El certamen se desarrolló del 7 al 12 de octubre y reunió a destacadas propuestas de distintos puntos del país. “Este resultado es fruto de años de formación, trabajo constante y compromiso con una de las expresiones más representativas de la danza folklórica argentina”, remarcaron desde el Gobierno provincial.

Con talento, dedicación y años de formación, Joel Barrientos, Luciano Paso, Carlos Lauquen y Lucas Rodríguez llevaron a Santa Cruz al podio en el certamen disputado en Tanti, Córdoba.

Asimismo, destacaron que este reconocimiento pone en valor el nivel artístico alcanzado por los bailarines santacruceños y el trabajo que la Escuela Provincial de Danzas desarrolla en la formación de nuevas generaciones.

“Adquiere un valor especial por el impulso que representa para toda la comunidad educativa de la institución. El logro demuestra que la dedicación, la disciplina y la pasión por la danza pueden abrir nuevos caminos y proyectar el talento santacruceño en escenarios de relevancia nacional”, subrayaron en un comunicado.

Finalmente, la Secretaría de Estado de Cultura felicitó a Joel Barrientos, Luciano Paso, Carlos Lauquen y Lucas Rodríguez por representar a Santa Cruz con orgullo y por contribuir, a través de su desempeño, al crecimiento y la visibilidad del malambo en la provincia.

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