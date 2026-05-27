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El diputado nacional por Santa Cruz de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, visitará este fin de semana las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos, donde mantendrá reuniones con vecinos, emprendedores, productores y referentes de la comarca santacruceña.

La recorrida forma parte de una agenda territorial que busca fortalecer el vínculo directo con los santacruceños y escuchar de primera mano las problemáticas, inquietudes y proyectos de cada localidad.

“Santa Cruz necesita ser escuchada y como parte de mi agenda estar presente en cada rincón de mi provincia es fundamental. Tenemos que volver a poner en valor el esfuerzo de nuestros vecinos, de los productores y de quienes todos los días empujan esta provincia adelante”, expresó Guzmán.

Durante su visita, el legislador también dialogará con productores de la zona y representantes de distintos sectores vinculados al trabajo y al desarrollo regional, poniendo especial atención en las necesidades de la comarca del noroeste santacruceño.

Además, Guzmán remarcó la importancia de sostener el debate de ideas en todo el territorio provincial: “Tal como dice el presidente Javier Milei, hay que dar la batalla cultural en todos los lugares. Y esa batalla también se da escuchando a la gente, recorriendo la provincia y defendiendo las ideas de la libertad”.

La visita incluirá encuentros abiertos con vecinos y diferentes actividades durante el fin de semana en ambas localidades.