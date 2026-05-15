La Mañana de LU12: información que te acompaña con toda la información de Santa Cruz y la Patagonia Mira en vivo y en directo la programación de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680.

“La Mañana de LU12” es un programa informativo que apuesta por la multiplataforma para llevar toda la actualidad a la audiencia de Santa Cruz. Bajo la conducción de los periodistas Pablo Manuel y Victoria Lescano, el programa combina el dinamismo de la radio con la inmediatez del streaming, en una propuesta que se puede seguir en diversos medios y dispositivos.

Transmitido por Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1, “La Mañana de LU12” también llega a los usuarios digitales a través del canal de YouTube de La Opinión Austral y de la web laopinionaustral.com.ar. Este formato permite que cada oyente y espectador elija cómo y desde dónde informarse, reforzando el compromiso de La Opinión Austral de ofrecer información accesible, veraz y actualizada.

El programa, que se emite en vivo de lunes a viernes, de 8 a 10, aborda noticias de interés local, regional y nacional, además de incluir entrevistas y análisis en tiempo real con la participación de especialistas y figuras relevantes.

No te pierdas “La Mañana de LU12”, el programa informativo que llega a toda la provincia de Santa Cruz. Sintonizalo.