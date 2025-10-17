Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ingeniera industrial de Santa Cruz Erika Bahamonde recibirá el Premio “Ing. Isidoro Marín” de la Academia Nacional de Ingeniería.

De esta manera ya son 10 los y las graduadas de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional los que han recibido este reconocimiento. Entre ellos se encuentran: Mauro Narváez (2024), Matías Muñoz (2023), Florencia Turner (2022), Camila Villagrán (2021), Diego Alvarado (2020), Patricio Audisio (2019), Kemel Hallar (2018), Macarena Triviño (2017) y Claudio Martín (2016).

“Soy técnica superior en gestión y evaluación ambiental recibida en el INSET. Comencé a estudiar ingeniería industrial en 2020 motivada por mi hermano Víctor que estaba estudiando ingeniería electromecánica”, comentó la profesional que cursó los dos primeros años de la carrera en el contexto de la pandemia y se recibió en agosto pasado.

Bahamonde obtuvo la prestigiosa Beca Belgrano a partir del 2do. año de cursada y su promedio general fue de 8,76 (ocho con setenta y seis centésimos). Además, es la primera ingeniera de su familia.

Los Premios “Ing. Isidoro Marín” son distinciones otorgadas por la Academia Nacional de Ingeniería con el propósito de reconocer a graduados y graduadas sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en las universidades del país, sean nacionales, provinciales o privadas, reconocidas por el Estado Nacional.

Dicho reconocimiento busca motivar y destacar la excelencia académica, premiando a quienes se han distinguido por su dedicación, esfuerzo y rendimiento académico a lo largo de su formación universitaria.

Cabe destacar que, entre los requisitos para acceder a este galardón, se establece la necesidad de haber obtenido un promedio mínimo igual o superior a 8 (ocho) sobre 10 (diez) en las asignaturas específicas del plan de estudios.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina, donde la ingeniera Bahamonde, junto a más de 60 premiados y premiadas de todo el país, recibirá la medalla y el diploma que acreditan el prestigioso reconocimiento.