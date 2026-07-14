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La Sociedad de Servicios Públicos del Estado (SPSE) emitió un comunicado urgente dirigido a los vecinos de la zona, informando que la usina local se encuentra operando al máximo de su capacidad de generación.

Ante esta situación, la empresa solicitó a la población moderar el uso de energía eléctrica, evitando conectar al mismo tiempo varios artefactos de alto consumo.

SPSE advirtió claramente que, de no lograrse una reducción de la demanda, será necesario implementar cortes rotativos del servicio, con el único fin de preservar la integridad y estabilidad del sistema eléctrico regional.

Se recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias desde este momento y mantenerse atentos a novedades en los canales oficiales.