Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, Julio César Bujer, junto con los equipos técnicos del organismo, alertó sobre la inestabilidad climática que complicará la circulación en las rutas provinciales desde este mediodía y durante toda la jornada del lunes.

Según el informe, el sistema avanzará desde el noroeste hacia el sudeste, afectando el tramo comprendido entre Perito Moreno y Río Gallegos. Además, un patrón de bloqueo ralentizará su desplazamiento, prolongando las condiciones meteorológicas adversas.

Rutas afectadas y acumulación de nieve

El ingreso de este centro de baja presión desde el océano Pacífico provocará precipitaciones generalizadas de distinta intensidad. Los mayores registros de lluvia se concentrarán en el sector centro-este de la provincia, especialmente entre Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.

En tanto, en el centro, el sudoeste y la zona cordillerana predominarán las nevadas, con acumulaciones moderadas y, en algunos sectores de mayor altura, significativas. Esta situación reducirá la visibilidad y disminuirá la adherencia en la calzada, incrementando el riesgo para quienes transiten por esas vías.

Proyección climática e ingreso de aire polar

Finalizado el período de lluvias y nevadas, los especialistas anticipan un descenso gradual de las temperaturas en todo el territorio santacruceño, acompañado por heladas generalizadas durante las madrugadas. Los pronósticos también indican un escenario más complejo para los días siguientes.

Entre el viernes 17 y el jueves 23 de julio existe una alta probabilidad de ingreso de una intensa masa de aire polar, que podría provocar temperaturas mínimas muy por debajo de los valores habituales para la época y favorecer la formación de hielo sobre las rutas.

Medidas de seguridad y prevención vial

Frente a este panorama, la AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendaron a los conductores extremar las medidas de precaución, disminuir la velocidad y verificar el estado actualizado de los caminos antes de emprender cualquier viaje.

Asimismo, recordaron que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz.