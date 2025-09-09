Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección General de Policía Caminera de Santa Cruz se encargó de rescatar a un lobo marino que había salido del agua y se desplazaba por plena Ruta 3. Un transeúnte lo observó cruzando la vía y, ante el riesgo de accidente, la División Unidad Operativa Ramón Santos intervino para protegerlo.

Con responsabilidad y dedicación, lograron asistir al animal, asegurando su traslado a un entorno seguro, y finalmente fue liberado en el mar.

“Agradecemos la rápida acción y el compromiso con la protección de la fauna”, expresaron desde la Policía Caminera y recordaron que “la seguridad en las rutas también implica cuidar a los seres que comparten nuestro camino”.