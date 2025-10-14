Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El boxeador Jorge “Locomotora” Castro, orgullo de Caleta Olivia, sorprendió no arriba del ring sino frente a las hornallas. El ex campeón participa en la nueva edición de MasterChef Celebrity, que conduce Wanda Nara, y ya dejó su marca con su estilo directo y sin filtro.

“No me gusta que me manden. Ya discutí con los jurados, sí, sí. Ellos piensan que porque están en la televisión pueden decir lo que quieran, pero yo cocino como lo hago en mi casa”, contó en diálogo con LU12 AM680 de Río Gallegos y bromeó sobre los primeros cruces con los chefs: “El tano (por Donato de Santis) es un fenómeno, pero los otros dos (por Damián Betular y Germán Martitegui) son más ásperos que un boxeador”.

Castro reveló además que su paso por el programa no fue planeado: “No iba a entrar, ya me habían hecho los papeles, pero yo dudaba. Después me animé y acá estoy”. También comentó que, más allá de la exposición televisiva, sigue enfocado en su costado social: “Estoy haciendo un comedor para 500 personas”.

Aunque hace años vive en Buenos Aires, “La Locomotora” no olvida sus raíces: “Siempre voy a ser santacruceño. Me quedé a vivir acá por trabajo, pero mi corazón sigue en Caleta y en Gallegos”.

El campeón prometió volver pronto a la provincia: “Seguramente voy a andar por ahí, por Río Gallegos. Le mando un abrazo a toda la gente de Santa Cruz, siempre me mandan mensajes con mucho cariño”.