*Por Sabrina Pont

Las provincias mineras participaron activamente en la agenda de la delegación argentina que participó en la mega feria internacional Prospectors and Developers Association of Canadá 2024 (PDAC, según las siglas), que desde hace más de 80 años marca los primeros días de marzo cuáles serán las tendencias para las próximas inversiones dedicadas al sector en todo el mundo. El Gobierno nacional, en tanto, no envió un representante a Canadá tras la reciente salida de Flavia Royon al frente de la Secretaría de Minería, que por el momento no encuentra reemplazo, luego de la marcha atrás del tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso. de la Nación.

Esta falta generó en una primera instancia muchas dudas entre los empresarios mineros, que advierten que lo que pueda pasar en la relación del presidente Javier Milei con las gobernaciones provinciales puede llegar a afectar el atractivo que logró alcanzar el país y mostrar al mundo de los inversores. Sin armonía -opinan-, no será posible despejar el camino hacia una macroeconomía ordenada, que es lo que en definitiva viene reclamando el sector privado.

El escepticismo, que se sostiene en los nulos acuerdos políticos que retrasan las reformas que plantea el Gobierno nacional, encontró un indicio de esperanza en la convocatoria que hizo el propio Milei al “Pacto de Mayo”.

La iniciativa fue celebrada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). “Como industria caracterizada por trabajar con proyectos de largo plazo, sabemos que los consensos son el único camino posible para generar políticas que trasciendan a los gobiernos de turno ya las necesidades coyunturales. De allí la importancia de este llamamiento, donde se destaca el rol de las provincias”, señaló la entidad empresaria. “Definir un acuerdo de base es fundamental para todas las actividades productivas, dado que para el crecimiento se requieren certezas en cuestiones legales, fiscales, impositivas y económicas” agregaron.

Pacto de Mayo

El “Pacto de Mayo” propuesto por el Presidente pretende, con 10 puntos, lograr un consenso en principios rectores que guían el desarrollo social, productivo y económico del país. Lo que esperan las empresas, con proyectos en carpeta que buscan concretarlos en el mediano plazo, son definiciones en cuanto a la cuestión impositiva y el ansiado equilibrio fiscal.

Esos ítems están planteados en Pacto en los ítems 2, 3 y 4. El primero de esos puntos dice “el equilibrio fiscal innegociable; el siguiente indica “la reducción del gasto público a niveles históricos , en torno al 25% del Producto Bruto Interno; y el otro propone “una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”.

En paralelo, los gobiernos provinciales que cuentan con proyectos mineros en desarrollo se esforzaron por mostrar orden jurídico y garantías locales en cuanto a la licencia social y apertura al mundo. El litio, por caso, que se concentra en Jujuy, Salta y Catamarca, llegó al PDAC con un precio en caída, y fue, sin dudas, uno de los temas más sensibles tratado en las reuniones de empresarios y fondos de capital en Canadá. En tanto, las provincias de San Juan y de Mendoza, que destacaron por estar representadas por sus gobernadores, Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, fueron las que presentaron un listado de proyectos dominados por el cobre con condiciones geológicas muy atractivas.

Santa Cruz, que produce oro y plata, mostró en el PDAC otros desafíos. En relación con el resto de los distritos mineros, en esta provincia, que mantiene un lugar destacado porque cuenta aún con el 75% de las exportaciones mineras del país, se advierte una estrepitosa caída de las expectativas a futuro de proyectos nuevos. El mensaje en el PDAC de la secretaría de Minería, Nadia Ricci, apuntó a que se va a promover la inversión en exploración para revertir esa tendencia.