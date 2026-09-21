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El Parque Nacional Los Glaciares recordó que continúa siendo obligatorio el uso de crampones y bastones de trekking para realizar senderismo en la Zona Norte, donde se encuentra el área del Fitz Roy.

La advertencia fue difundida junto con imágenes tomadas el sábado en uno de los senderos de la zona por el guardaparque Mariano Spisso.

Desde el área protegida recomendaron utilizar ropa y calzado adecuados para trekking y para las temperaturas patagónicas, además de llevar una mochila con agua, comida, abrigo extra, linterna y alguna bebida caliente.

Recordaron que es obligatorio completar el registro para áreas remotas antes de realizar determinadas actividades.

También señalaron que no hay proveedurías en las sendas y que la señal de telefonía celular puede ser débil o inexistente en algunos sectores. A esto se suma que, con temperaturas muy bajas, las baterías de los teléfonos tienen una menor duración.

Entre las recomendaciones, solicitaron prestar atención a la cartelería y permanecer dentro de los senderos habilitados. Asimismo, recordaron que es obligatorio completar el registro para áreas remotas antes de realizar determinadas actividades.

Precauciones por el hielo

El Parque Nacional pidió especialmente no caminar ni patinar sobre cuerpos de agua congelados, debido a que la superficie puede ser inestable y una caída podría provocar hipotermia.

También remarcaron la importancia de no subestimar las condiciones de la montaña y los cambios del clima.

En este sentido, remarcaron la importancia de no subestimar las condiciones de la montaña y los cambios del clima.

“Un rescate en esta época del año demanda mucho más esfuerzo y tiempo”, señalaron desde el área protegida, al tiempo que pidieron a los visitantes evitar exponerse y exponer a otras personas a situaciones de riesgo.

Desde el Parque Nacional Los Glaciares insistieron en la necesidad de disfrutar de los senderos y paisajes de la zona con responsabilidad, respetando las indicaciones y las condiciones de seguridad establecidas.