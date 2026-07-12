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El invierno se siente con fuerza en Santa Cruz y esta semana volverá a estar marcada por condiciones meteorológicas adversas. Para este lunes 13 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes nevadas y lluvias que afectarán a distintos sectores de la provincia.

Nevadas

El organismo prevé una alerta de nivel amarillo por nevadas de variada intensidad. Las áreas alcanzadas serán los departamentos de Lago Buenos Aires y Río Chico, además de las mesetas de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, y las zonas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike.

Se estiman acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. También existe probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en sectores de menor elevación. En la meseta sur de Santa Cruz se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros.

Lluvias

Durante la misma jornada, se pronostican lluvias intensas en las costas de los departamentos de Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros.

Recomendaciones del SMN por fuertes nevadas

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono. Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por fuertes lluvias

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.