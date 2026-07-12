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El invierno se siente con fuerza en Santa Cruz y esta semana volverá a estar marcada por condiciones meteorológicas adversas. Para este lunes 13 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes nevadas y lluvias que afectarán a distintos sectores de la provincia.
Nevadas
El organismo prevé una alerta de nivel amarillo por nevadas de variada intensidad. Las áreas alcanzadas serán los departamentos de Lago Buenos Aires y Río Chico, además de las mesetas de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike, y las zonas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike.
Se estiman acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual. También existe probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en sectores de menor elevación. En la meseta sur de Santa Cruz se esperan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros.
Lluvias
Durante la misma jornada, se pronostican lluvias intensas en las costas de los departamentos de Magallanes, Corpen Aike y Güer Aike. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros.
Recomendaciones del SMN por fuertes nevadas
- Evitá actividades al aire libre.
- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Informate por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por fuertes lluvias
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
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