Newmont Cerro Negro recibió a 35 aprendices de distintas localidades de Santa Cruz que, entre el 13 y el 27 de noviembre, realizarán su etapa de prácticas profesionales en el yacimiento, como parte del Programa de Capacitación Profesional para la Industria Minera impulsado por las empresas miembros de la Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ) y el Gobierno provincial.

El programa, ya alcanzó a casi 200 personas que realizaron cursos de operador minero. Diseñados junto al Consejo Provincial de Educación, estos cursos combinan una instancia teórica, desarrollada durante aproximadamente cuatro meses, con prácticas presenciales en distintos yacimientos de la provincia.

Las 35 personas que se están capacitando en Cerro Negro provienen de Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Río Gallegos. Durante su campaña en el yacimiento participan de inducciones a la vida en campamento y a los estándares de seguridad, recorridos guiados por áreas de mina en superficie, instancias vinculadas al cuidado del ambiente y espacios de reflexión sobre la cultura de trabajo segura.

A lo largo de las jornadas, conocerán de cerca procesos y áreas clave de la operación: circuitos de mina en superficie, sistemas de agua, ventilación y energía, planta de procesos, talleres de mantenimiento, áreas de logística como la loguera y el almacén de insumos, además de entrenarse en simuladores y participar de actividades de bienestar y desarrollo de competencias.

“Para nuestra operación es muy importante abrir las puertas a los futuros profesionales de la minería, compartir cómo trabajamos y qué significa hacerlo de manera segura y responsable”, sostuvo María Eugenia Sampalione, Directora País de Newmont. “Esta experiencia les permite a los aprendices conocer de primera mano las oportunidades de desarrollo que ofrece la industria en Santa Cruz”.

Con esta iniciativa, Newmont Cerro Negro y las empresas que integran CAMICRUZ refuerzan su compromiso con la formación profesional, el desarrollo productivo y el impacto positivo en las comunidades donde operan, contribuyendo a que más santacruceños puedan acceder a empleo de calidad en la industria minera.