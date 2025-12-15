Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada tuvo lugar a partir de las 19 horas en Casa de Gobierno, donde se realizaron diferentes actividades recreativas como así también propuestas orientadas a toda la comunidad.

Luego, a las 21 horas se procedió al acto con la participación de referentes religiosos, la presentación de coros y la tradicional llegada de Papá Noel junto con el encendido del Pesebre Navideño.

En este sentido, la secretaria de Estado de Culto, Mónica Pereyra habló con La Opinión Austral y destacó el trabajo realizado para la concreción del evento.

Mónica Pereyra, secretaria de Culto. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

“Desde la Secretaría llevamos adelante lo que es la Mesa de Dialogo Interreligioso y entre las conversaciones que tuvimos fue cómo hacemos para tener unidad entre las diferentes confesiones religiosas”

“Entonces, el hecho de que se aproximara este tiempo de Navidad, pensamos que este sería un motivo por el cual todas las confesiones religiosas pueden llegar a tener un mismo punto de encuentro”, agregó.

“Con esto, lo que se busca realmente es que las nuevas generaciones entiendan la importancia que tiene el pesebre dentro de la Navidad y no tanto Papa Noel, además de inspirar todo este espíritu navideño“, manifestó.

Feria Navideña de Emprendedores

Por otra parte, Pereyra adelantó sobre la Feria Navideña de Emprendedores que tendrá lugar el próximo 20 y 21 en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos: “Los días 20 y 21 de diciembre vamos a realizar la Feria Navideña de emprendedores en el Centro Cultural Santa Cruz. Ahí se pueden anotar aquellos que estén interesados, pero sí debe ser con motivos navideños todo lo que ofrezcan. Inclusive, las iglesias estarán dando talleres, por ejemplo, de cómo hacer panes dulces; comidas navideñas, ó sea, brindarán ideas para que las familias tengan para llevar a cabo actividades ese día”.

“Además, se les va a enseñar a hacer adornos navideños, todo eso lo hizo la Iglesia Católica a través de las diferentes entidades religiosas que tienen los Barrios. Eso, por un lado, y nosotros organizamos también para que lo aprendido en esos talleres lo puedan vender allí”, detalló.

Mensaje Navideño

Finalmente, la titular de la cartera de Culto brindó un mensaje para todos los santacruceños y santacruceñas en estas fiestas. “Tengamos el corazón dispuesto a darnos cuenta que con la queja no avanzamos, entonces es necesario que unamos fuerzas y que tratemos de experimentar la fe. La fe la tenemos que usar cuando pasamos momentos en donde transitamos crisis, crisis económicas, emocionales, de familia, de enfermedad, de lo que fuera, por lo que ahí es donde tenemos la oportunidad de activar la fe, por eso es todo lo que significa la Navidad para las familias”.