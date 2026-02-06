Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico y del pasaporte con chip ya es una realidad en Santa Cruz, pero lejos de generar una renovación masiva obligatoria, las autoridades aclararon que el cambio se realizará de manera progresiva y únicamente en los casos de vencimiento o renovación habitual.

Así lo explicó la secretaria de Asuntos Registrales de la provincia, Carla Bahamonde, quien detalló en LU12 AM680 que “mediante las disposiciones 54 y 55 del RENAPER se aprobó el nuevo formato del DNI y del pasaporte, que ahora pasan a ser electrónicos, con un chip que almacena los datos biométricos y filiatorios de cada ciudadano”.

La funcionaria remarcó que la principal finalidad de esta modificación es reforzar la seguridad y evitar la falsificación de documentos. “Se cambia el material, que ahora es de policarbonato, se actualiza el diseño gráfico y se incorporan elementos como el chip y el código QR en el DNI. Todo está pensado para impedir duplicaciones y mejorar la verificación de identidad”, explicó.

Uno de los puntos que más inquietud generó entre los vecinos fue si el nuevo DNI debía tramitarse de manera obligatoria. En ese sentido, Bahamonde fue contundente: “No es obligatorio cambiarlo si está vigente. Si una persona hizo el DNI hace poco y todavía no venció, puede seguir usándolo sin ningún problema. El nuevo formato se va a entregar cuando corresponda renovar o cuando esté vencido”.

De todos modos, quienes deseen acceder al nuevo documento pueden hacerlo de forma voluntaria. “El trámite se puede realizar en cualquier oficina del Registro Civil sin inconvenientes”, señaló.

El Registro Civil se ubica en Mariano Moreno y Fagnano.

Desde esta semana, Santa Cruz ya cuenta con el sistema actualizado para emitir los nuevos ejemplares. “A partir del lunes ya tenemos aprobado el software que nos permite expedir tanto el DNI como el pasaporte con el nuevo formato, así que todos los trámites que se están realizando ahora ya salen con la versión electrónica”, confirmó.

En cuanto a los costos, se mantienen los valores vigentes a nivel nacional. El DNI común cuesta 7.500 pesos y el exprés 18.500. El pasaporte ordinario tiene un valor de 50.000 pesos, mientras que el trámite rápido asciende a 150.000. La diferencia principal está en los plazos: los exprés se entregan entre cinco y siete días, mientras que los comunes pueden demorar alrededor de 40 días hábiles, dependiendo de RENAPER.

Bahamonde advirtió además que muchos ciudadanos desconocen que el DNI tiene fecha de vencimiento. “Sucede más de lo habitual. La gente suele saber que el pasaporte vence, pero no siempre se fija en el DNI. En épocas de vacaciones nos encontramos con muchas personas que no pueden viajar porque el documento está vencido”, explicó.

Y agregó: “Para vuelos, controles policiales y trámites oficiales generalmente se exige el DNI físico. Aunque exista la versión digital en Mi Argentina, en muchos lugares todavía es obligatorio presentar el plástico”.

Sobre el funcionamiento del nuevo DNI electrónico en pasos fronterizos, la funcionaria detalló que “al acercarlo a una lectora digital se obtienen automáticamente los datos biométricos y personales, cumpliendo con normas internacionales de seguridad”.

En materia de infancia, las renovaciones continúan como hasta ahora entre los 5 y los 14 años, pero se incorporó una herramienta clave para situaciones especiales. “Ahora se puede extender un DNI provisorio para recién nacidos que deban viajar por razones de salud. Tiene una validez de seis meses y contiene los datos del bebé y de los progenitores, algo que antes no existía”, explicó Bahamonde.

Dónde y cómo realizar los trámites en Río Gallegos

Los trámites de DNI y pasaporte se realizan en:

Oficina central del Registro Civil: Mariano Moreno y Fagnano

Horario de verano: de 8 a 14 (enero y febrero)

Desde marzo: hasta las 16 horas

San Benito: en el Centro Administrativo del barrio, manzanadonde se encuentran comisaría y bomberos

Además, el Gobierno provincial continúa desplegando operativos móviles en barrios y localidades. “Este fin de semana vamos a estar en el colegio del barrio San Benito con el DNI móvil, donde se podrán hacer renovaciones, actualizaciones, partidas, uniones convivenciales y otros trámites registrales”, indicó.

En ese marco, insistió en llevar tranquilidad: “Hubo una actualización obligatoria hace años y por eso muchos creen que ahora pasa lo mismo. Pero no. Lo importante es mirar la fecha de vencimiento del DNI. Si está vigente, sigue siendo plenamente válido“.