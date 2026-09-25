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Del 6 al 17 de noviembre, el papa León XIV realizará su viaje apostólico a Sudámerica. En los primeros días, visitará Uruguay y del 8 al 11 de noviembre, desarrollará una agenda en Ciudad de Buenos Aires, Luján y la provincia de Córdoba.

La visita de León XIV implicará una gran afluencia de viajeros desde distintos puntos del país.

Este jueves, La Opinión Austral dio a conocer que las áreas de Culto del Municipio y la Provincia junto a la Diócesis de Río Gallegos están trabajando en una licencia especial que permita dar un respaldo -en caso de ser necesario- ante una ausencia justificada por haber viajado para participar de las actividades episcopales.

Al respecto, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, manifestó en exclusiva a La Opinión Austral: “Lo estamos conversando, sobre todo con Educación. El obispado, como obispado no organiza, sino que lo hace cada una de las comunidades, a través de las personas que están interesadas que se han ido organizando”.

“Desde el obispado está la Pastoral Juvenil, diocesanamente se han organizado tanto el Decanato Norte, Centro y Sur, pero estamos en conversaciones, todavía falta algún tiempo para irnos organizando, obviamente las distintas parroquias, las distintas instituciones, los colegios, los centros pastorales”, comentó.

“La Pastoral Juvenil ya viene organizándose desde que se conoció la venida del papa, con alegría se está trabajando mucho para llegar a Buenos Aires y participar tanto en la plaza de los Españoles como también en Luján”, mencionó.

Obispo diocesano Ignacio Medina y obispo auxiliar Fabián González Balsa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Monseñor Medina confirmó que participará de las actividades previstas. “Voy a viajar, estoy convocado con los demás obispos de la Conferencia Episcopal para participar de los eventos donde esté el papa junto al obispo Auxiliar Fabián (González Balsa)“, mencionó.

“Es una alegría, el papa también viene para darnos esa certeza en la fe, es Pedro que nos visita”, remarcó.

Visitas papales

Medina afirmó que la visita de León XIV: “Es importante. En lo personal, esta misma experiencia la viví cuando tenía 19 años en Buenos Aires, había entrado al seminario y participé de la Jornada Mundial de la Juventud en la 9 de Julio, cuando vino el papa, hoy, San Juan Pablo II“.

“La noche previa, ahí en la 9 de Julio, fue maravillosa”, rememoró y agregó que “hubo dos eventos para los jóvenes. Sobre todo en Vélez, con un estadio remozado en ese momento, ahí hubo un encuentro de jóvenes multitudinario y en la 9 de Julio, millones de personas”.

BUENOS AIRES 1994. González Balsa (3ro de Der a Izq.) y Medina (Abajo 2do. de Der. a Izq.) en la ordenación sacerdotal.

“También fue muy fuerte en aquél momento la Peregrinación de Luján, no se podía caminar. Juan Pablo II también estuvo en Luján, pero verdaderamente no podías caminar de lo pegado que ibas uno al lado del otro durante los 70 kilómetros. Fue un esfuerzo poder llegar, pero realmente una gracia enorme haber participado en esos tres lugares de la misa con Juan Pablo. Y ahora también preparando el corazón con alegría para poder recibir al papa León“, expresó.

A 39 años de la última visita de un papa a la Argentina, el obispo diocesano sostuvo: “No es lo mismo tener 19 años que ahora casi 60. La diferencia es mucha y también las sensaciones y el lugar donde uno está, pero uno recibe al papa junto a la comunidad con profunda fe“.

Cerrando, adelantó que durante el mes de octubre “en las parroquias iremos ofreciendo los materiales que ya nos han dado a la Conferencia Episcopal Argentina. También para vivir con intensidad en cada comunidad vamos a ofrecer un material diocesano sencillo, simple, pero que nos permita vivir y preparar el corazón para recibir a este pastor universal”.

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