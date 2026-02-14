Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alrededor de 90 referentes provenientes de las distintas diócesis del sur argentino están participando desde este viernes en el Encuentro de Áreas Pastorales de la región Patagonia-Comahue, que se está realizando en Rawson.

El objetivo que reúne a las diócesis de Alto Valle, San Carlos de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquel, Neuquén, Río Gallegos, Viedma y Rawson es “un tiempo intenso de escucha, discernimiento y búsqueda de líneas de acción comunes frente a los desafíos que atraviesan hoy a nuestras comunidades”.

Del encuentro son parte el obispo diocesano de Río Gallegos Ignacio Damián Medina y el obispo auxiliar Fabián González Balsa. Además, durante la primera jornada el encuentro contó con la visita del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo.

El obispo auxiliar Fabián González Balsa y el diocesano Ignacio Medina están participando del encuentro en Rawson.

Durante el primer espacio de trabajo, las delegaciones compartieron los emergentes ambientales que se viven en cada territorio buscando reconocer coincidencias, preocupaciones y también los distintos matices con los que cada comunidad experimenta estas situaciones.

En varios aportes apareció el llamado a cuidar el agua, la inquietud por el avance de modelos productivos que generan tensiones sociales y ambientales, y la necesidad de promover información seria que ayude a evitar divisiones en la comunidad. Además, resonó reiteradamente la invitación a asumir estos desafíos desde el espíritu que propone Laudato si: escuchar el clamor de la tierra y el de los pobres, favoreciendo caminos de diálogo y responsabilidad compartida.

El encuentro, que finalizará este domingo, se desarrolla a partir de la conversación, con momentos de exposición y síntesis comunitarias.

Tras el plenario inicial, los participantes continuaron con el trabajo por áreas pastorales, profundizando los desafíos propios de cada servicio eclesial y delineando propuestas para el año próximo. Uno de los objetivos centrales de la reunión es pensar la Patagonia como un cuerpo, fortaleciendo la articulación entre diócesis y evitando respuestas aisladas, consignó Aica.

Este domingo, las conclusiones volverán a cada Iglesia particular para favorecer acuerdos y proyecciones concretas.