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Una intensa ola polar impactará este fin de semana en la provincia de Santa Cruz, con temperaturas que descenderían por debajo de los 0°C en amplias zonas del territorio. Así lo informó el Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), que anticipó condiciones climáticas adversas desde el sábado 25 de abril.

De acuerdo al reporte oficial, un frente frío de origen polar avanzará sobre la provincia durante la madrugada del sábado, generando un marcado descenso térmico que se intensificará durante la noche y la madrugada del domingo. Las temperaturas en gran parte de Santa Cruz oscilarán entre 0° y -5°, aunque serán más extremas en zonas elevadas, donde podrían descender hasta los -10° en localidades como 28 de Noviembre, Tres Lagos, Gobernador Gregores y Perito Moreno, e incluso alcanzar los -15° en El Calafate, El Chaltén y zonas cercanas a Lago Posadas, incrementando significativamente el riesgo de heladas.

El informe también advierte que, tras el paso del sistema frontal, el domingo se podrían registrar valores térmicos similares o incluso inferiores, consolidando un fin de semana con condiciones invernales anticipadas.

Lluvias y nevadas en distintas localidades

El fenómeno estará acompañado por precipitaciones que se desplazarán de sur a norte, con lluvias generalizadas y nevadas débiles en distintas localidades. Entre las zonas afectadas se encuentran 28 de Noviembre, El Calafate, El Chaltén, Tres Lagos, Gobernador Gregores y, de forma más aislada, Perito Moreno.

Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas y caminos, especialmente durante la madrugada y la noche, cuando se espera la formación de hielo sobre la calzada.

La cartografía de temperaturas mínimas elaborada por la AGVP indica diferentes niveles de riesgo por heladas meteorológicas en gran parte de la provincia. Ante este escenario, tanto la Administración General de Vialidad Provincial como la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) emitieron recomendaciones para la población.

Entre las principales medidas, se aconseja reducir la velocidad al conducir, extremar las precauciones ante la posible presencia de escarcha y mantenerse informado a través de los canales oficiales.