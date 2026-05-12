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La ciudad de Perito Moreno continúa atravesada por el dolor y la conmoción luego de la explosión e incendio que dejó como saldo tres personas fallecidas -entre ellas un bebé- y provocó severos daños materiales en viviendas linderas, algunas de las cuales quedaron parcialmente destruidas y otras directamente derrumbadas.

Desde las primeras horas posteriores al hecho, La Opinión Austral se encuentra en la localidad y entrevistó al intendente Matías Treppo, quien describió el impacto social que provocó la tragedia.

“La verdad que no es un momento grato para nosotros, todo lo contrario, estamos atravesando una situación muy difícil, que enluta a toda la comunidad”, expresó el jefe comunal. “Hemos perdido a vecinos producto de una explosión, seguida de un incendio y que afectó no sólo al lugar del hecho sino también a gran parte de la comunidad”.

El trabajo del municipio recolectando los escombros de las viviendas más afectadas.

Treppo destacó además la rápida respuesta de las distintas áreas del Estado y el acompañamiento a las familias afectadas. “Es un hecho que nos ha convocado a todos, que ha aflorado la humanidad que tenemos como comunidad y en ese sentido, me enorgullece el trabajo que hemos realizado desde el municipio, articulados con la provincia y desde esta, con los entes como seguridad, salud, que han dado respuesta en tan poco tiempo con la atención de todos los heridos y posteriormente las derivaciones”, sostuvo.

En la misma línea, remarcó la asistencia brindada a los allegados de las víctimas y heridos. “La contención de las familias que querían saber la situación de sus familiares” fue otro de los aspectos centrales durante las horas posteriores a la explosión.

La tapa de La Opinión Austral de este martes 12 de mayo.

El intendente señaló además que el trabajo continúa de manera permanente para asistir a quienes sufrieron las consecuencias de la onda expansiva. “No hemos parado de trabajar desde el momento que sucedió el hecho, destrabando situaciones para que puedan atenderse a las familias que fueron afectados por la onda expansiva y resolvérseles su realidad para que puedan volver a la normalidad cuanto antes”.

Respecto a la magnitud de la explosión, Treppo aseguró que el impacto se sintió en gran parte de la localidad. “No hay nadie en la ciudad que no diga que no sintió (la explosión), sobre todos los que están a 5 o 6 cuadras a la redonda o como yo, que vivo a más de 20 cuadras, también se sintió en mi vivienda”, afirmó. “Hubo voladuras de techos, de vidrios, de mampostería”.

A la espera de las pericias

En cuanto a las causas del hecho, explicó que todavía se aguardan los resultados de las pericias realizadas por la Superintendencia de Bomberos. “Allí se sabrá cuál fue el desencadenante, si fueron las garrafas, cuántas había, si había algo anterior que pudo producir el hecho; todo eso lo vamos a estar sabiendo cuando esté este trabajo terminado”.

El episodio ocurrió en el barrio San Antonio de Padua, un sector relativamente nuevo de la ciudad. “Es un sector emergente de la ciudad, tiene pocos años de desarrollo, de hecho, algunos sectores lindantes estaban con casas en construcciones o terrenos baldíos, por eso no hubo mayores novedades con la onda expansiva”, indicó.

Las garrafas y tubos de gas en la zona siniestrada.

Asimismo, aclaró que el hecho no estuvo vinculado a la red de gas natural. “Es un barrio que forma parte de un conglomerado con familias, nuestra ciudad está creciendo y es un sector al que hace poco le llegó el gas a un sector, pero (esa obra) nada tiene que ver con lo que sucedió”.

Sobre las condiciones de calefacción en el complejo afectado, explicó: “Lo que tenía el conglomerado de departamentos no era una conexión al gas natural, que es otra asignatura pendiente que tenemos porque dimos acceso al gas, pero con la difícil situación que se está atravesando la provincia y el país, es difícil terminar con que el vecino se conecte”.

Por último, Treppo planteó la necesidad de avanzar en regulaciones vinculadas al uso doméstico de garrafas y sistemas de calefacción alternativos. “Quienes comercializan están regulados, pero no existe legislación del uso correcto o no de parte de la gente de ese sistema de calefacción con garrafas, hay un vacío legal, es algo que se debería legislar”.

Y concluyó con una reflexión sobre el crecimiento urbano de la localidad: “Estamos trabajando con una dirección por primera vez de obra privada, sancionamos nuestro código de ordenamiento urbano hace poco, estamos por cumplir 100 años y pareciera que recién estamos organizando un pueblo”.