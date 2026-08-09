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Perito Moreno y El Calafate fueron las ciudades más frías del país este domingo, según el ranking de temperaturas ascendentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El reporte, emitido a las 20 horas, ubicó a las dos localidades de Santa Cruz al frente del listado nacional.

Perito Moreno marcó -3,7 °C, con una humedad relativa del 91%, y quedó en el primer puesto. El Calafate, en tanto, registró -2,4 °C y una humedad del 90%, por lo que se posicionó inmediatamente detrás.

Con el mismo registro que la ciudad santacruceña aparecieron Malargüe, en Mendoza, y Esquel, en Chubut.

Las condiciones invernales también alcanzaron a otros sectores de la Patagonia.

Chapelco (Neuquén), tuvo 1 °C; Comodoro Rivadavia (Chubut), 1,7 °C, y Río Gallegos (Santa Cruz), 1,8 °C. En este último caso, la sensación térmica descendió hasta -3,2 °C.

El listado continuó con la localidad chubutense de Puerto Madryn, que registró 3,3 °C; Río Grande, en Tierra del Fuego, con 3,4 °C, y Trelew, en Chubut, que alcanzó los 4,1 °C.

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