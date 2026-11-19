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El reconocido programa de televisión “Pilchas gauchas” que conduce Marcial Caseres y se transmite por Canal 9 de Santa Cruz prepara tres fines de semana de transmisiones de eventos que se desarrollarán a lo largo y ancho de la provincia.

Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, transmitirá el Festival de Jineteadas rumbo a Jesús María a realizarse en Lago Posadas.

En tanto que el sábado 28 y el domingo 29, será el turno del Festival de Jineteadas “Clodomiro Muñoz” en la localidad de 28 de Noviembre.

Abriendo el último mes del año, el sábado 5 y domingo 6 de diciembre será el turno del Festival de Jineteadas en Camusu Aike.

Todos los eventos contarán con transmisión en vivo y directo por Canal 9 de Santa Cruz.