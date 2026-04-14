Plan de Alivio Financiero: este lunes abren la preinscripción para quienes tienen deudas con la tarjeta de crédito Desde el lunes 20 estará disponible el formulario para acceder al plan de alivio financiero para empleados públicos. La iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Cruz en conjunto con el Banco Santa Cruz, permitirá a trabajadores estatales reorganizar sus deudas y mejorar el rendimiento de sus haberes.

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El Gobierno de Santa Cruz informó que, a partir del lunes 20 de abril, estará disponible el formulario de preinscripción para acceder al Plan de Alivio Financiero destinado a empleados públicos provinciales.

La iniciativa surge del trabajo impulsado por el gobernador Claudio Vidal junto a Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, con el objetivo de brindar una herramienta concreta que permita a los trabajadores, que hoy sufren débitos por más del 75% de sus haberes, ordenar sus compromisos financieros y liberar capacidad de recursos en sus economías familiares.

Beneficios para aliviar a las familias

En ese marco, se acordó poner a disposición una línea de asistencia crediticia con condiciones preferenciales, que contempla dos meses de gracia, tasa fija durante los primeros 12 meses y plazos de hasta 72 meses, facilitando la reorganización de deudas existentes.

El formulario estará disponible en el sitio oficial del Banco Santa Cruz y permitirá a los interesados iniciar el proceso de evaluación de su situación particular. A partir de allí, cada caso será analizado de manera individual, brindando alternativas acordes a las necesidades de cada trabajador.

Este Plan de Alivio Financiero busca ofrecer una herramienta orientada a acompañar a los trabajadores en la administración de sus ingresos, promoviendo mayor previsibilidad y equilibrio en sus finanzas personales.