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El Gobierno de Santa Cruz informó que, a partir del lunes 20 de abril, estará disponible el formulario de preinscripción para acceder al Plan de Alivio Financiero destinado a empleados públicos provinciales.
La iniciativa surge del trabajo impulsado por el gobernador Claudio Vidal junto a Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, con el objetivo de brindar una herramienta concreta que permita a los trabajadores, que hoy sufren débitos por más del 75% de sus haberes, ordenar sus compromisos financieros y liberar capacidad de recursos en sus economías familiares.
Beneficios para aliviar a las familias
En ese marco, se acordó poner a disposición una línea de asistencia crediticia con condiciones preferenciales, que contempla dos meses de gracia, tasa fija durante los primeros 12 meses y plazos de hasta 72 meses, facilitando la reorganización de deudas existentes.
El formulario estará disponible en el sitio oficial del Banco Santa Cruz y permitirá a los interesados iniciar el proceso de evaluación de su situación particular. A partir de allí, cada caso será analizado de manera individual, brindando alternativas acordes a las necesidades de cada trabajador.
Este Plan de Alivio Financiero busca ofrecer una herramienta orientada a acompañar a los trabajadores en la administración de sus ingresos, promoviendo mayor previsibilidad y equilibrio en sus finanzas personales.
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