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A principios de mes se realizó la primera sesión anual de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, instancia que reunió a autoridades regionales, provinciales y comunales, junto a servicios públicos, Fuerzas Armadas, organismos de emergencia, sociedad civil y sector privado de la localidad de Punta Arenas (Chile), para coordinar acciones de prevención de cara a la temporada invernal 2026.

Según informó La Prensa Austral, el encuentro, organizado por Senapred, contó con la participación de la máxima autoridad regional, representantes de la delegación presidencial, alcaldes de la región, secretarías regionales ministeriales (seremis), servicios públicos como la Dirección General de Aguas (Dga), la Dirección de Obras Hidráulicas (Doh), el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), además de instituciones técnicas vinculadas a la hidrometeorología.

El director regional de Senapred, Juan Carlos Andrades, advirtió cambios relevantes en el comportamiento climático de la región: “Hoy tenemos un 12,8% de superávit de precipitaciones, situación que no se registraba desde hace 11 años, por lo tanto es importante tomar medidas de resguardo”, explicó.

Durante la jornada también se revisaron acciones en curso, como obras hidráulicas, monitoreo de cauces y sistemas de alerta temprana, además del trabajo preventivo en zonas urbanas que presentan mayor riesgo ante eventos climáticos. En esa línea, se enfatizó el rol de los municipios en la identificación de puntos críticos y en la ejecución de medidas anticipatorias frente a lluvias, bajas temperaturas y fuertes vientos.

Asimismo, se realizó el lanzamiento del simulacro regional de sismo y tsunami, programado para el próximo 16 de abril, a las 11 horas, el cual involucrará a cerca de 40 mil personas en comunas costeras como Punta Arenas, Natales, Porvenir, Timaukel y Cabo de Hornos. Sobre este ejercicio, Andrades señaló que “toda la región va a estar involucrada en este simulacro, que busca preparar a la población y fortalecer los sistemas de respuesta ante emergencias”.

La instancia forma parte de las dos jornadas anuales de la plataforma, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante desastres en la región.