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Santa Cruz atravesará los próximos días un período de nevadas y un marcado descenso de las temperaturas, con mínimas que oscilarán entre los -10 °C y los -25 °C, según el informe N.º 038 del Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

Para el sábado 18 de julio se prevén precipitaciones en forma de nieve en gran parte del territorio provincial. Durante la madrugada y la mañana, las nevadas afectarán principalmente el centro y sur de Santa Cruz, mientras que hacia la tarde y la noche cobrarán mayor intensidad en el sector sudeste.

Los mayores acumulados se esperan en la Ruta Nacional N.º 3, en el tramo comprendido entre los puentes sobre el río Coyle y el paraje Lemarchand, donde podrían registrarse precipitaciones moderadas e incluso localmente intensas. Este escenario podría extenderse durante las primeras horas del domingo 19 de julio.

Tendencia térmica

Tal como anticipaban los informes anteriores, continúa el ingreso de una masa de aire muy frío que provocará un fuerte descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Las mínimas más bajas se registrarían entre el domingo 19 y el lunes 20 de julio, con valores de entre -10 °C y -20 °C en amplios sectores del oeste, centro y norte provincial. En zonas cordilleranas y del oeste santacruceño, los registros podrían acercarse a los -25 °C.

En tanto, las temperaturas máximas se mantendrían cercanas o por debajo de los 0 °C en gran parte del oeste y centro de la provincia. De sostenerse la tendencia de los modelos meteorológicos, se trataría del episodio de aire más frío en lo que va del año.

Este panorama favorecerá la formación de heladas y cencelladas intensas y persistentes, además de hielo y escarcha sobre la calzada, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Recomendaciones

La Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomendaron:

Extremar las precauciones al conducir y reducir la velocidad ante la posible presencia de lluvia, nieve, hielo, escarcha, niebla o baja visibilidad.

Consultar el estado actualizado de las rutas antes de iniciar cualquier viaje, ya que las condiciones meteorológicas y la transitabilidad pueden modificarse rápidamente.

Evitar desplazamientos innecesarios durante el período de mayor intensidad de las nevadas y durante las horas de mayor enfriamiento.

Recordar que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas.