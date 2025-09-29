Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la jornada del domingo, Santa Cruz fue azotada por ráfagas de viento de gran intensidad en buena parte del territorio, obligando al despliegue de equipos de emergencia en múltiples localidades. En dialogo con LU12 AM680 de Río Gallegos, la subsecretaria de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz Sandra Gordillo brindó detalles sobre los trabajos realizados y los obstáculos afrontados.

Gordillo detalló: “En el día de ayer, lo que es la zona norte, de Pico Truncado, Las Heras, Caleta Olivia y Puerto Deseado, tuvimos una alerta amarilla por vientos fuertes. Tuvimos muchas intervenciones en lo que es Caleta Olivia: caídas de árboles, de techos, chapas sueltas, trabajo con cartelerías. Trabajó la Policía, Bomberos Voluntarios 2 de Junio y Protección Civil de Caleta Olivia”.

Los bomberos controlando que una chapa no se vuele. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En esa zona, las ráfagas alcanzaron hasta 100 km/h, según señaló la funcionaria. Además, advirtió que los daños se profundizan cuando no se aseguran las chapas o estructuras en obra: “cuando las personas no aseguran lo que son chapas y están construyendo, ahí es donde ocurren estas cosas”.

Sobre cómo se desarrolló la jornada en otras partes de la provincia, la funcionaria señaló: “Puerto San Julián, Piedrabuena, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y Gobernador Gregores estuvimos con alerta naranja. En Piedrabuena y Puerto Santa Cruz, tuvimos bastantes intervenciones. Las ráfagas han llegado a superar los 116 k/h, ahí tuvieron nueve intervenciones. Lo que es ruta, las ráfagas llegaron a los 122 km/h”.

Uno de los techos que estuvo por desprenderse. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En la capital de la provincia de Santa Cruz, también se registraron múltiples hechos dijo: “En Río Gallegos tuvimos bastantes intervenciones por caídas de árboles, ramas, postes de luz y algunos techos de obras que estaban construyendo. Pero no tenemos que lamentar víctimas de ninguna clase”.

Durante el episodio, las autoridades dispusieron cortes de ruta para prevenir situaciones de riesgo: “ayer a las doce del mediodía, Seguridad Vial y Camionera tomaron la determinación de hacer ese corte de ruta por las ráfagas tan fuertes que había, y a las 18 horas, cuando disminuyó el viento, nuevamente se habilitó”, explicó Gordillo.

Bomberos trabajando en uno de los requerimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Pronóstico para este lunes 29 de septiembre

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes se mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes para Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Se espera que el área sea afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Además, se estima que las condiciones ventosas continúen hasta la tarde, con la posibilidad de ráfagas superiores a los 100 km/h en ciertas zonas durante el día.