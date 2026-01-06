Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Prefectura Naval Argentina, a través de la Prefectura Puerto Deseado, difundió una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes y promover conductas seguras durante la temporada estival, tanto para bañistas como para quienes realizan actividades náuticas deportivas.

“Desde la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, se acompaña y refuerza la difusión de esta información preventiva, válida y aplicable para toda la costa santacruceña”, indicó el Gobierno provincial en un comunicado.

La Autoridad Marítima recomienda a los bañistas:

Concurrir únicamente a lugares habilitados por las autoridades municipales, los cuales se encuentran previamente verificados y cuentan con asistencia de guardavidas, como el sector del Club Náutico, Puerto Deseado .

. Extremar el cuidado de niños y niñas al momento de ingresar al agua.

En playas habilitadas con servicio de guardavidas, obedecer las señales que indiquen el estado del mar.

No concurrir a sectores no habilitados por el municipio local, tales como Punta Cascajo, Los Piletones , frente a la zona de la costanera, escolleras, pontones flotantes utilizados por prestadores turísticos en proximidades del Club Náutico, ni a ningún otro lugar que no cuente con habilitación ni servicio de guardavidas.

No arrojarse al agua desde el muelle del Club de Pesca y Náutica "Capitán Oneto".

. Cuidar el medio ambiente y las aguas de la ría, evitando arrojar desechos.

Para gomones, kayaks y todo tipo de actividad náutica deportiva, Prefectura recuerda:

Informar a la Prefectura Naval Argentina la zarpada, destino, cantidad de tripulantes y horario estimado de regreso, a través del VHF Canal 12 o 16 del Servicio Móvil Marítimo , o mediante el número de emergencias 106 , a fin de permitir una rápida respuesta ante eventuales demoras.

No superar la capacidad máxima permitida de la embarcación.

Consultar el pronóstico meteorológico antes de realizar la navegación.

Utilizar de manera obligatoria chalecos salvavidas y contar con los elementos de seguridad reglamentarios, recordando que su uso es fundamental para la seguridad personal y la tranquilidad de las familias.

“Estas recomendaciones forman parte de las acciones preventivas que buscan resguardar la vida humana, garantizar una temporada segura y promover un uso responsable del litoral marítimo de la provincia de Santa Cruz. El Gobierno Provincial acompaña estas medidas de prevención, promoviendo el cuidado de la vida, la seguridad y el disfrute responsable de la costa santacruceña”, aseveró el Ejecutivo.