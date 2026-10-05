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La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Cruz informó que, a partir de las 12:30 de este lunes 5 de octubre, se encuentra restringida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo de la Ruta Nacional N° 40 que une Gobernador Gregores y Tres Lagos.

Según precisó el organismo en un comunicado, la medida responde a las abundantes lluvias registradas en la zona, que generaron sectores con barro y lagunas sobre la calzada.

Ante esta situación, la APSV solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar circular por el sector hasta que las condiciones permitan restablecer el tránsito.