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Las bajas temperaturas que afectan a Santa Cruz continúan generando complicaciones en distintos sectores de la provincia. Si bien las nevadas perdieron intensidad y las temperaturas extremas dieron una tregua, el deshielo y la acumulación de agua sobre las calzadas mantienen condiciones de riesgo en algunas rutas.

En este contexto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que desde las 17:00 de este martes 18 de agosto quedó restringida la circulación para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso, en un tramo de la Ruta Nacional 40 comprendido entre Gobernador Gregores y Bajo Caracoles.

El comunicado de la ASVP.

La medida fue adoptada de manera conjunta con la Administración General de Vialidad Provincial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz, ante las dificultades para garantizar una transitabilidad segura.

Desde los organismos solicitaron respetar las indicaciones del personal de seguridad y evitar circular por el sector mientras permanezca vigente la restricción.