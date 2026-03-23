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La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz informó esta tarde que rige una restricción para determinados vehículos en un tramo de la Ruta Nacional N° 40.

De acuerdo al organismo, la medida responde a los fuertes vientos que afectan este lunes a la provincia.

Desde las 17 horas, quedó inhabilitado el paso para motos, casillas rodantes y carros de arrastre en el tramo Gobernador Gregores – Bajo Caracoles, hasta nuevo aviso.

La APSV solicitó a los conductores respetar estas indicaciones para evitar cualquier tipo de inconveniente.