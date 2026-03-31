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La Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Cruz informó que un sector de la Ruta Provincial N° 41 se encuentra habilitado únicamente para vehículos 4×4 debido al desborde de un río sobre la calzada.

De acuerdo con el organismo, el tramo afectado es el que une El Chaltén con Lago del Desierto. La medida, según el comunicado difundido en redes sociales, rige desde las 14 horas de este martes.

Desde la APSV solicitaron a los conductores respetar estas indicaciones para evitar cualquier tipo de incidente.