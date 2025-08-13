Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir este miércoles un alerta por frío extremo para distintas zonas de Santa Cruz, en el marco de la ola polar que afecta a gran parte del país.
El aviso es de nivel amarillo, lo que implica un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
Según el SMN, un evento de temperaturas extremas se produce cuando las marcas mínimas y máximas pueden representar un peligro para la salud. Estudios realizados en Argentina determinaron umbrales a partir de los cuales aumentan los riesgos de morbilidad y mortalidad.
Recomendaciones oficiales ante frío extremo
- Evitar la exposición prolongada al aire libre.
- Vestir en capas con ropa liviana y abrigada.
- Mantener el hogar calefaccionado de forma segura.
- Realizar movimientos para generar calor corporal.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Tomar líquidos y evitar alcohol.
- No automedicarse y consultar a un médico ante síntomas.
- Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Además, el organismo recordó que en caso de alerta naranja el riesgo para la salud es moderado a severo y las temperaturas pueden resultar muy peligrosas para toda la población.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario