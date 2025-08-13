Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir este miércoles un alerta por frío extremo para distintas zonas de Santa Cruz, en el marco de la ola polar que afecta a gran parte del país.

El aviso es de nivel amarillo, lo que implica un riesgo leve a moderado para la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Según el SMN, un evento de temperaturas extremas se produce cuando las marcas mínimas y máximas pueden representar un peligro para la salud. Estudios realizados en Argentina determinaron umbrales a partir de los cuales aumentan los riesgos de morbilidad y mortalidad.

Recomendaciones oficiales ante frío extremo

  • Evitar la exposición prolongada al aire libre.
  • Vestir en capas con ropa liviana y abrigada.
  • Mantener el hogar calefaccionado de forma segura.
  • Realizar movimientos para generar calor corporal.
  • Evitar cambios bruscos de temperatura.
  • Tomar líquidos y evitar alcohol.
  • No automedicarse y consultar a un médico ante síntomas.
  • Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además, el organismo recordó que en caso de alerta naranja el riesgo para la salud es moderado a severo y las temperaturas pueden resultar muy peligrosas para toda la población.

