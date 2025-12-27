Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una publicación cargada de amor, la exdiputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes, recordó a su hijo Renzo Andrés Bonforte, fallecido en 2020, en el día en que hubiese celebrado un nuevo cumpleaños.

El mensaje, difundido a través de sus redes sociales el viernes, conmovió a decenas de personas que acompañaron el recuerdo con mensajes de afecto y respeto

“Siempre voy a celebrar el milagro de tu vida”, escribió Reyes en un texto breve pero profundamente sentido, donde puso en palabras el amor incondicional de una madre.

En su publicación, describió a Renzo como “hermoso hijo, hermano, amigo, compañero”, y lo definió con una frase que sintetiza el tono del mensaje: “bueno, demasiado bueno”.

“Mientras mi corazón late siempre estarás vivo junto a mí” concluye el posteo de Reyes a cinco años de la pérdida de su hijo.