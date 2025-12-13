Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Departamento de Meteorología y Climatología de la AGVP informó que, durante la jornada de este domingo 14 de diciembre, se prevé un escenario ventoso en el sector sur del territorio provincial, con especial impacto en las Rutas Nacionales Nº 40 y Nº 3, y en las Rutas Provinciales Nº 2, Nº 5 y Nº 9.

El mapa de isotacas identifica sectores con posibles afectaciones a la transitabilidad debido a vientos fuertes a muy fuertes, con niveles de riesgo que califican entre moderado y muy fuerte, representados en el mapa en color naranja. Estas condiciones se desarrollarían a partir de la mañana y se mantendrían hacia la tarde y noche.

Los mayores impactos se prevén entre las 11:00 y las 17:00 hs, franja horaria en la que los niveles de riesgo alcanzan sus valores máximos dentro del rango mencionado.

Desde la Administración General de Vialidad Provincial y la Agencia Provincial de Seguridad Vial se recomienda a los conductores extremar las precauciones al circular, reducir la velocidad y mantenerse informados a través de los canales institucionales oficiales.

El objetivo del mapa es brindar a los usuarios herramientas para evaluar la exposición y los riesgos asociados con los vientos intensos, identificar las zonas comprometidas y favorecer la planificación de traslados y la adopción de medidas preventivas durante la jornada.

