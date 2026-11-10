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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para este miércoles 11 de noviembre, que alcanzará a todo el territorio de Santa Cruz. Además, sectores de la provincia estarán afectados por lluvias de variada intensidad.
Según informó el organismo, Santa Cruz y Tierra del Fuego registrarán vientos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 80 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Por otra parte, para la misma jornada se esperan precipitaciones en las zonas cordilleranas de los departamentos Lago Argentino y Güer Aike. Se estiman valores acumulados de entre 10 y 30 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera localizada. En las áreas de mayor elevación, los registros podrían alcanzar entre 40 y 50 milímetros, con precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.
¿Qué precauciones tomar ante fuertes vientos?
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?
- Evitá salir.
- No saques la basura.
- Limpiá desagües y sumideros.
- Alejate de zonas inundables.
- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
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