La Administración General de Vialidad Provincial, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Protección Civil, emitió este sábado 15 de noviembre un comunicado oficial donde se ordena la restricción total de circulación para todas las categorías de vehículos hasta las 17 horas. La medida responde a las condiciones extremas de viento, con ráfagas que podrían superar ampliamente los valores considerados seguros para la transitabilidad.

Rutas afectadas por la restricción

Según el parte difundido a las 13:00, las siguientes rutas permanecerán con circulación suspendida:

RN 40: Gobernador Gregores – Bajo Caracoles – Perito Moreno – Linares.

RP 43: Los Antiguos – Las Heras.

RP 27: Gobernador Gregores – Ea La Julia.

RP 25: San Julián – Gobernador Gregores.

RN 3: Monte Aymond – Guer Aike – San Julián.

Las autoridades remarcaron que la medida tiene carácter preventivo y busca evitar siniestros viales en corredores donde los vientos laterales suelen provocar pérdida de control vehicular, especialmente en vehículos de gran porte.

Qué muestra el mapa de riesgo elaborado por Vialidad Provincial

El comunicado incluye un Mapa de Isotacas – Amenazas a la Transitabilidad, que refleja las velocidades máximas de viento previstas para este sábado. Las tonalidades en colores cálidos predominan sobre gran parte de Santa Cruz, indicando niveles de amenaza entre moderados y muy elevados.

El Departamento de Meteorología de Vialidad Provincial precisó que las condiciones más severas se esperan entre las 10 y las 19 horas, con sectores donde las ráfagas podrían superar los 90 o incluso 100 km/h. Estas intensidades se consideran suficientes para generar inestabilidad en autos, camionetas, camiones y casas rodantes.

Recomendaciones para quienes deban circular

Las autoridades pidieron a la población acatar las indicaciones del personal de seguridad apostado en las rutas y en los puestos de control. También señalaron que los inconvenientes pueden extenderse más allá del horario previsto si las condiciones meteorológicas no mejoran.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial recordó que los fuertes vientos pueden levantar polvo, reducir la visibilidad y causar desplazamientos bruscos en los vehículos, por lo que recomiendan evitar viajes no esenciales y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Coordinación entre organismos

El operativo se desarrolla de manera conjunta entre la Administración General de Vialidad Provincial, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Protección Civil y la Policía de Santa Cruz. Todas las áreas se encuentran en alerta para monitorear la evolución del fenómeno y actualizar las restricciones de tránsito si fuera necesario.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantenerse atentos a las nuevas comunicaciones oficiales que puedan emitirse durante la jornada.