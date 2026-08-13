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El fin de semana comenzará con complicadas condiciones meteorológicas en gran parte del territorio santacruceño. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes nevadas que afectarán a distintos departamentos de la provincia durante el sábado 15 de agosto.

Según precisó el Sistema de Alerta Temprana del organismo, para esa jornada se esperan nevadas persistentes de variada intensidad en las zonas cordilleranas de Lago Argentino y Güer Aike, así como también en las mesetas de Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike.

Se prevén valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual. Además, no se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

Una advertencia de nivel amarillo implica fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda tomar las siguientes precauciones:

Evitá actividades al aire libre.

Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.