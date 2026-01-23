En el marco de un operativo de prevención de incendios forestales , la delegación Cuenca Carbonífera del Consejo Agrario Provincial , realizó durante la noche del 22 de enero un procedimiento conjunto con la Policía de Santa Cruz en distintos sectores del Dique San José y Valle Primavera donde detectaron nueve fogatas encendidas en sectores no habilitados.

El operativo se extendió desde las 23:20 del miércoles 22 hasta las 3:15 de la madrugada del jueves 23, y tuvo como objetivo principal reducir el peligro de ocurrencia de incendios forestales ante las condiciones climáticas que afectan a la región.

La intervención se llevó a cabo con la participación de la comisaría local, lo que permitió identificar y registrar a las personas involucradas. En todos los casos, se solicitó a los responsables que procedieran a la extinción de las fogatas utilizando agua, verificándose posteriormente que quedaran completamente apagadas.

Durante el procedimiento, se informó a los involucrados sobre la prohibición vigente de realizar fogatas fuera de los espacios habilitados y se recomendó utilizar campings autorizados para actividades recreativas que contemplen el uso de fuego.

Este tipo de operativos preventivos se enmarca en el contexto de alto riesgo en caso de incendios que atraviesa la Patagonia y responde a la necesidad de reforzar las medidas de cuidado ambiental. Estas acciones son impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz y se llevan adelante de manera articulada entre el CAP y la Policía de Santa Cruz, con el objetivo de prevenir incidentes y preservar el entorno natural.