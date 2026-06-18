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El Departamento de Meteorología y Climatología de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) dio a conocer la situación meteorológica prevista para el fin de semana en Santa Cruz.

Para este viernes 19 de junio se esperan bancos de niebla durante la madrugada en el departamento Güer Aike.

Desde la mañana se registrarían precipitaciones de lluvia de baja intensidad, con un desplazamiento de oeste a este que afectaría progresivamente gran parte de la provincia durante la tarde y la noche.

La madrugada del sábado 20 de junio comenzaría con presencia de bancos de niebla en el sur provincial y probables precipitaciones en forma de nieve sobre el sector cordillerano. Durante la tarde y la noche, estas precipitaciones podrían extenderse hacia algunos sectores de la Ruta Nacional 40, especialmente en los tramos comprendidos entre Tres Lagos y Casa Riera, y entre Tamel Aike y Casa de Piedra.

En cuanto a la próxima semana, informaron que se continúa monitoreando la aproximación de un sistema de baja presión proveniente del sudoeste, prevista para el lunes 22 de junio. A medida que dicho sistema atraviese la provincia, podría generar precipitaciones de baja intensidad durante el martes 23 de junio, con potencial afectación sobre gran parte del territorio provincial. Este escenario será confirmado o actualizado durante la jornada del domingo 21 de junio.

Cambios de temperatura

De acuerdo con los pronósticos actuales, se prevé un descenso gradual de las temperaturas entre el domingo 21 y el martes 23 de junio. Posteriormente, se espera una recuperación térmica entre el 24 y el 27 de junio, seguida de un nuevo descenso hacia fines de mes, cuando las bajas temperaturas volverían a intensificarse.

En este marco, desde la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) recomiendan a los usuarios extremar las precauciones al circular y reducir la velocidad ante la eventual presencia de niebla, escarcha o hielo sobre la calzada.

Asimismo, se aconseja consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje, dado que las condiciones meteorológicas y de transitabilidad pueden variar en cortos períodos de tiempo.

Se recuerda, además, que durante la temporada invernal es obligatoria la portación de cadenas para circular por las rutas nacionales y provinciales de la provincia, especialmente ante condiciones meteorológicas adversas.