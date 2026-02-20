Este viernes, el Grupo La Opinión Austral realizó un nuevo lanzamiento audiovisual. Se trata de Fuera del Aire, el streaming que se emitió por los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral.

Conducido por las riogalleguenses Dalma Vidal y Candela Márquez, la nueva propuesta que acompañara a la audiencia de Santa Cruz y del mundo llegará los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 18:00.

En la salida al aire acompañó Leandro Franco desde LOA Contenidos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Este 20 de febrero, el streaming tuvo su gran debut con la frescura de las dos jóvenes santacruceñas que buscan proponer un programa divertido y descontracturado en el que fluya la actualidad y todo lo que acontece en las redes sociales.

Además, Fuera del Aire ofrece la “tercera silla”, un lugar simbólico dentro del programa destinado a invitados e invitadas que deseen sumarse a la mesa para aportar miradas diversas, experiencias personales y voces de la comunidad.

Con del Día de los Enamorados y el Carnaval, como temas principales en el estreno del streaming, Dalma y Candela compartieron un primer programa que invitó a sumar a público de todas las edades.