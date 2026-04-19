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Las condiciones climáticas volverán a complicarse esta semana en Santa Cruz, especialmente en un sector cordillerano.

Según precisó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el martes 21 de abril rige una doble alerta amarilla por lluvias intensas y nevadas en una zona de la provincia.

Durante esa jornada, las cordilleras de los departamentos Lago Argentino y Güer Aike registrarán precipitaciones. Se prevén acumulados de entre 10 y 15 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Además, en esos mismos sectores se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, que también podrían ser mayores en algunos puntos.

Cabe recordar que este nivel de advertencia implica fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

¿Qué precauciones tomar ante persistentes nevadas?

Evitá circular si no es necesario.

Usá vehículos preparados para hielo y nieve.

Ventilá bien los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones.

Remové la nieve acumulada en techos.

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