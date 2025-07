Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se desarrolló la VIII Asamblea de Facultad en la UTN Santa Cruz, espacio en el que se eligieron las autoridades que conducirán la casa de altos estudios para el periodo 2025-2029. El decano Sebastián Puig fue reelecto por todos los claustros y en la elección del vice decanato, Alan Bjerring resultó electo para el cargo que hasta ahora Eva Balcázar Andrade lleva adelante.

El rector Rubén Soro acompañó, vía Zoom, el inicio de la asamblea y recordó los logros de la Regional Santa Cruz, aún tiempos difíciles. Sostuvo que “esperemos que se entienda que la educación y la universidad públicas son parte de la solución y no del problema“.

La asamblea por la que se eligen las autoridades contó con representación de todos los claustros y el acompañamiento de consejeros suplentes, trabajadores no docentes, estudiantes, docentes y graduados. Ambos procesos se desarrollaron con normalidad y amplia participación.

Hacia adelante

En declaraciones a La Opinión Austral, el reelecto decano dijo que trabajan “por lo que nos falta hacer. La facultad en términos de números ha crecido mucho los últimos años, se triplicó la matrícula de estudiantes, al igual que la planta de trabajadores y de docentes. Creamos carreras nuevas y apostamos por el desarrollo y crecimiento de las comunidades”.

Sobre los desafíos para este periodo, observó que “falta responder a algunas demandas de la sociedad en cuanto a formaciones, adaptarnos a los nuevos tiempos que vienen. La gente necesita necesita más herramientas para poder trabajar“; “debemos no solamente sostener una universidad, sino que sea equitativa, pero sí que podamos, como lo hicimos alguna vez, estar presentes en otras ciudades de la provincia. Este tema presupuestario nos ha atado mucho de pies y manos”, advirtió.

Sebastián Puig, Eva Balcázar Andrade y Alan Bjerring. FOTO: PRENSA UTN

Tras indicar que, a lo largo de sus existencia en Santa Cruz, la UTN entregó 642 diplomas, sostuvo que “iremos por más, vamos a expandirnos”.

En este contexto, precisó que la universidad tiene que respaldarse en un proyecto, tanto en Nación como en Provincia, y hoy no hay”, “el sector productivo a retrocedido pero nosotros estamos para formar profesionales y personas. Tenemos que seguir por este camino. A la universidad van adultos y no existe el adoctrinamiento que se dijo, eso es mentira“, puntualizó.

Agregó que en la UTN Santa Cruz “formamos a los profesionales para que se desarrollen y crezcan aquí en la provincia. Estamos viendo lo de Vialidad y esto es el inicio, porque después vienen el INTA, el INTI y seguramente seguiremos las universidades, tenemos que dejar de mirarnos entre nosotros”, observó.

Defensa

Asimismo, Alan Bjerring agradeció “al decano Sebastián Puig por su compromiso con la facultad y por defender la política universitaria y los intereses de la universidad pública. Hace más de 20 años elegí esta casa, la UTN que me cobijó y me dio mi profesión. Vamos a seguir defendiendo la universidad pública y cumpliendo lo que falta. Yo les hago un aporte chiquitito y lo hago con mucho amor. Pero hoy hace un montón de años, treinta y pico de años, que me vinculé a la universidad tecnológica y es mi familia. Y quiero decir que qué lindo sería llegar a viejo para servirles de abono con más derechos”.

Finalmente, Puig dejó su compromiso para continuar defendiendo la universidad pública en Argentina.