Los intensos vientos que vienen azotando desde el fin de semana una extensa región de Santa Cruz volverán a sentirse este martes en distintos puntos de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las áreas afectadas este 4 de noviembre serán las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, además de las costas de Corpen Aike y Güer Aike. El fenómeno alcanzará igualmente a toda Tierra del Fuego.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del organismo, dichas zonas continuarán expuestas a vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

¿Qué precauciones tomar ante fuertes vientos?

Cabe recordar que una alerta de nivel amarillo indica situaciones que pueden generar daños y la interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, se insta a los vecinos a tomar las siguientes precauciones:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado por canales oficiales.

Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.