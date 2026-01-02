Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares informó que se llevan adelante distintos operativos de emergencia en la Zona Norte del área protegida. Este viernes 2 de enero, un turista italiano de 69 años sufrió un paro cardíaco en la senda a Laguna de los Tres, en cercanías del río Blanco. Fue el guía del grupo al que pertenecía quien avisó alrededor del mediodía. Inmediatamente se le colocó el desfibrilador externo automático (DEA) del campamento Poincenot, el cual indicó luego, que se le practicara reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobras que se realizaron por más de 40 minutos sin resultados positivos.

Lamentablemente, el turista falleció en el lugar, hacia donde partió personal del Parque y de Gendarmería Nacional para realizar las actuaciones correspondientes y su posterior evacuación. Asimismo, se solicitó colaboración a personal de la empresa turística de la que formaba parte el ciudadano italiano.

Laguna de los tres es uno de los desafíos más populares entre los turistas que van a El Chaltén.

En tanto, alrededor de las 15.40 h se recibió el aviso sobre una turista japonesa de 85 años con un trauma de cráneo y cervical, producto de una caída a unos 500 m de Laguna de los Tres. Hasta el lugar se trasladaron 10 agentes del Parque Nacional para poder brindarle la asistencia y a las 19 h comenzaron a pie con su descenso en camilla Kong.

Por último, a las 19.12 h se recibió el aviso de una turista argentina de 41 años con un tobillo inestable, también en la zona de Laguna de los Tres, por lo que se dirige al sitio una brigadista para realizar las atenciones.

Rescate en la montaña

El primer evento, se trató de un guía de montaña argentino de 30 años, que se encontraba escalando junto a 2 compañeros extranjeros y sufrió un severo traumatismo de cráneo producto de una caída de varios metros.

El aviso del accidente se recibió por radio alrededor de las 9 h, e inmediatamente se activó un operativo de rescate conformado por 22 personas, entre rescatistas de la Comisión de Auxilio de El Chaltén (CAX), personal de Parques Nacionales y Gendarmería Nacional, quienes partieron a pie hacia el lugar del accidente con todo el equipo necesario. Mientras tanto, sus acompañantes y otros escaladores que se encontraban en el lugar le brindaron la primera atención y comenzaron su traslado hasta un punto más seguro.

Evoluciona favorablemente el guía de montaña que se accidentó en El Chaltén.

En paralelo, y dada la gravedad de la lesión, desde el Parque Nacional se gestionaba el apoyo aéreo al Ejército Argentino, con sede en Río Gallegos. Tiempo después, el helicóptero se dirigía hasta El Chaltén para subir a personal médico del Puesto Sanitario y así trasladarse, pese a las malas condiciones climáticas, hasta la zona del Glaciar Superior donde se encontraba el accidentado junto a los rescatistas. Acondicionado el paciente, inmediatamente emprendieron vuelo hacia El Calafate para ser atendido en el Hospital SAMIC.

Cabe aclarar que, dado lo remoto del lugar del accidente, contar con el apoyo del helicóptero permitió acortar las horas que demanda un rescate de estas características. Asimismo, es importante señalar que en esta oportunidad será la Administración de Parques Nacionales quien afronte los gastos operativos de la utilización de dicho medio aéreo, al no contar el accidentado con un seguro de vida.

En este sentido, Parques indicó que es importante reforzar que quienes realicen la actividad de escalada deportiva deben contar con el seguro correspondiente y además, completar el registro obligatorio para dicha actividad; esto les permite tener información precisa sobre las personas que están haciendo uso de la montaña, y actuar así en consecuencia.